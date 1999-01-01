КС не отметил запрет для советских активистов на участие в выборах Сейма

Конституционный суд (КС) признал соответствующей Конституции норму закона о выборах в Сейм, которая запрещает баллотироваться в парламент лицам, участвующим после 13 января 1991 года в определенных советских организациях (Коммунистическая партия, Интерфронт и другие), сообщила агентству ЛЕТА представитель КС Кетия Стразда.

Дело было возбуждено по жалобе лидера Русского союза Латвии Татьяны Жданок.

КС признал данную норму одним из инструментов самозащиты демократии, при помощи которых демократическое государство защищает свои конституционные органы и органы безопасности от лиц, которые своими действиями угрожают независимости Латвии и принципам демократического правового государства. Демократическое государство вправе требовать, чтобы лица, занимающие государственные должности, были бы лояльны к государству и конституционным принципам его устройства.

Вопрос о том, по-прежнему ли оспариваемое ограничение в правах и имеет легитимную цель, КС рассматривал с точки зрения нынешней степени развития демократии. Суд пришел к выводу, что цель ограничения состоит в том, чтобы лицо, все еще угрожающее своими действиями независимости и демократическому устройству Латвии, не могло баллотироваться в Сейм. Следовательно, цель ограничения легитимна - защита демократического государственного устройства.

Суд указал, что оспариваемая норма направлена не против плюрализма идей в Латвии или политических взглядов определенного лица, а против такого лица, которое своими действиям угрожало и все еще угрожает независимости Латвии и демократии. Данная норма не запрещает лицу, против которого она направлена, активно работать в политических партиях и общественных организациях.

В марте этого года Жданок сложила мандат депутата Европарламента, заявив, что намерена баллотироваться в Сейм. Жданок оставалась членом компартии после 13 января 1991 года, что запрещает ей баллотироваться в парламент. Такие же ограничения предусматривает и закон о выборах в самоуправления, поэтому Жданок в 1999 году решением суда утратила мандат депутата Рижской думы.

Тогда она обратилась в КС, который в 2000 году признал, что ограничения избирательного права не могут быть бессрочными и должны регулярно пересматриваться. Жданок обжаловала решение КС и запрет быть избранной в Сейм в Европейском суде по права человека (ЕСПЧ), который принял решение в пользу Жданок. Латвия обжаловала это решение в Большой палате суда, который в 2006 году принял решение в пользу государства.