Жданок планирует обжаловать в ЕСПЧ решение Конституционного суда

Лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок намерена обжаловать в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) решение Конституционного суда (КС) не отменять запрет баллотироваться на выборах в Сейм бывшим активистам определенных советских организаций.

Жданок заявила журналистам, что решение КС не стало для нее неожиданным, и это только этап на пути в ЕСПЧ. Она уверена, что в ЕСПЧ ей удастся выиграть дело, и Латвию «заставят снять политические ограничения, основанные на событиях тридцатилетней давности».

Жданок еще не ознакомилась с решением суда, но прочитала в материалах дела заключения Минюста, Бюро по защите Сатверсме, Полиции безопасности, омбудсмена и др. По ее словам, отмену ограничений поддержал только бывший председатель КС Айвар Эндзиньш.

Как сообщалось, КС признал соответствующей Конституции норму закона о выборах в Сейм, которая запрещает баллотироваться в парламент лицам, участвующим после 13 января 1991 года в определенных советских организациях (Коммунистическая партия, Интерфронт и другие).