Последний день июня в Латвии будет ветреным

В субботу в Латвии скорость северного ветра в порывах будет превышать 10 м/сек. и местами достигать 15-18 м/сек., прогнозируют синоптики.

Ожидается частичная облачность, без осадков, температура воздуха - от +15 до +19 градусов.

В Риге в последний день июня будет переменная облачность, без дождя.

Северный ветер в порывах усилится до 16 м/сек., температура воздуха - +17,+18 градусов.

Погодные условия в Латвии определяются западным краем циклона и восточным краем антициклона. Атмосферное давление на уровне моря - 758-763 мм ртутного столба.