Уже можно подавать заявки на э-талон школьника

Предприятие Rīgas satiksme сообщает, что родители учащихся 1, 5 и 10 классов, а также школьников, которые в этом году меняют школу, уже могут подать заявку на э-талон школьника на портале www.eriga.lv.

Если заявку на www.eriga.lv родители подадут до 25 августа, то ребенок получит э-талон прямо в школе до 5 сентября. Если родители не сделают это своевременно, то ребенок в школе получит э-талон к 15 сентября.

Но, если заявка будет подана после 5 сентября, э-талон можно будет получить только в центре обслуживания клиентов Rīgas satiksme и только с подписью директора школы.

Подать заявку можно и в центре обслуживания клиентов Rīgas satiksme. Напоминаем, что

льготы на проезд для школьников при наличии э-талона действуют все лето.

Э-карта школьника в настоящее время выполняет функцию и ученического удостоверения, и э-талона для поездок в общественном транспорте. Также в ряде школ Риги она действует как электронный ключ и средство для расчетов за питание.