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Женщина была приятно удивлена заботой о покупателях в торговом центре

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: Vidmantas Balkūnas / 15min.lt

«Приятно посещать магазины в которых думают о детях», - написала пользовательница в соцсети после покупок в «Рими», расположенном в торговом центре «Спице». Женщину тронула забота торговой сети о маленьких покупателях.

Дело в том, что в упомянутом магазине появился стенд с мытыми фруктами, специально приготовленными для детей, которые пришли вместе со взрослыми на шопинг.

FOTO: Facebook

«Возьми для своего ребенка, пока ты делаешь покупки!» - гласит надпись на стенде, украшающем корзину с фруктами.

Пользователи выразили сожаление в комментариях о том, что не смогли найти такие стенды в других магазинах «Рими». А другие комментаторы сообщили, что бесплатные фрукты для маленьких посетителей - новшество только в Латвии.

В других странах это нормальная практика. Например, в супермаркетах Финлядии родители могут бесплатно взять не только фрукты, но и молочные продукты в небольших упаковках для своих чад. Ведь никогда не знаешь, когда ребенок проголодается.

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