Температура воды в местах купания в Риге - от +17 до +21 градуса

Температура воды в официальных местах купания в Риге в субботу достигает от +17 до +21 градуса, сообщили агентству ЛETA в столичном самоуправлении.

Вода на пляже на Луцавсале прогрелась до +20, в Румбуле - до +19, в Кишэзересе - до +18, в Вакарбулли - до +17 градусов.

Температура воды на пляже на Кипсале составляет +19, в Вецаки +17, в Бабелитес +21 градус.

Как сообщалось, в субботу в Латвии скорость северного ветра в порывах местами будет достигать 15-18 м/сек. Ожидается частичная облачность, без осадков, температура воздуха - от +15 до +19 градусов.

В Риге в последний день июня будет переменная облачность, без дождя. Северный ветер в порывах усилится до 16 м/сек., температура воздуха - +17,+18 градусов.