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Перед визитом Папы Римского в Латвию проверки на границе будут усилены

LETA
Фото: Ieva Čīka / LETA

За несколько дней до предстоящего 24 сентября визита папы римского Франциска в Латвию, а также в день визита планируется усилить проверки на пунктах погранконтроля на латвийских границах, свидетельствует подготовленная для правительства информация Министерства юстиции.

Минюст запросил на обеспечение визита папы римского Франциска 806 202 евро, наибольшая часть этой суммы предусмотрена на работы по реконструкции Аглонской базилики, остальная - на обеспечение порядка и безопасности, трансляцию мероприятий по телевидению, организацияю пресс-центров и другие связанные с визитом цели.

В том числе 60 432 евро предусмотрено для МВД на усиленную проверку на части пунктов погранконтроля на внешней сухопутной границе Латвии и в аэропорту «Рига» с 19 сентября до полуночи 24 сентября.

Часть этой суммы необходима для привлечения вертолета Госпогранохраны к транспортировке президента Латвии по маршруту Рига-Аглона-Рига.

Средства нужны также на организацию дорожного движения, обеспечение безопасности, охрану, профилактические меры пожарной безопасности и покупку горючего.

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