Конкурсом хоров сегодня открывается XVI Праздник песни и XVI Праздник танца

В субботу, 30 июня, финалом конкурса хоров «Песенные войны» в Большом зале Латвийского университета открывается неделя XXVI Праздника песни и XVI Праздника танца, сообщили агентству ЛETA в бюро Праздника песни.

В финале конкурса участвуют 20 смешанных хоров, шесть мужских и восемь женских хоров, а также четыре хора в категории старшего поколения.

В финале выступления хоров оценивает международное жюри, в состав которого входят латышские, литовские и финские дирижеры и композиторы.

Выступления финалистов конкурса транслируются телеканалом LTV7 и интернет-порталами «replay.lv» и «visiemltv.lv», а также на большом экране, установленном на площади Свободы.

Как сообщалось, с 30 июня по 8 июля в Риге проходят XXVI Праздник песни и XVI Праздник танца. В этом году они проводятся под знаком столетия Латвийского государства.

Организаторы Праздника песни и танца планируют, что его мероприятия в этом году посетят почти 500 тысяч человек.

В целом в праздничную неделю пройдут 65 мероприятий, в том числе 44 бесплатных.

В связи с проведением в Риге Праздника песни и танца с 30 июня по 8 июля на ряде улиц в центре столицы и Старой Риге вводятся существенные ограничения на движение транспорта.

С 8.00 субботы, 30 июня, до 8.00 понедельника, 2 июля, будет закрыто движение транспорта на ул. Ханзас на участке от ул. Весетас до ул. Кр. Валдемара.

1 июля с 14.00 будет закрыто движение транспорта по маршруту шествия участников праздника: набережная 11 ноября - ул. Калькю - пл. Бривибас - бульв. Бривибас - ул. Бривибас - ул. Стабу - ул. Ханзас - стадион «Сконто» и набережная 11 ноября - ул. Полю гате - ул. Пилс - Домская площадь - ул. Смилшу - ул. Вальню - ул. Калькю - пл. Бривибас - бульв. Бривибас - ул. Бривибас - ул. Стабу - ул. Ханзас - стадион «Сконто».

На время праздничного шествия Госполиция закроет или ограничит движение транспортных средств с полуночи 1 июля до окончания шествия на набережной 11 ноября на участке от ул. Калькю до ул. Муйтас, на параллельной набережной 11 ноября улице и на ул. Калькю на участке от набережной до ул. Шкюню.

Во время шествия с 13.00 будут закрыты все улицы на территории от ул. Экспорта до ул. Элизабетес.