Какая погода будет в первый день июля

Первый день июля в Латвии будет преимущественно пасмурным, ветреным и холодным, прогнозируют синоптики.

Местами возможен небольшой дождь, днем в восточный районах зона осадков будет более широкой.

Скорость северного, северо-восточного ветра в порывах будет достигать 12-18 м/сек., на южном и западном побережье Рижского морского залива ветер будет сильнее.

Температура воздуха ночью понизится до +8..+13 градусов, днем будет не намного теплее - от +10..+13 градусов на востоке до +13..+16 градусов на остальной части территории Латвии.

В Риге в воскресенье будет облачно, к вечеру возможен небольшой дождь. Северный, северо-восточный ветер в порывах будет дуть со скоростью до 15 м/сек. Температура воздуха ночью и днем - от +12 до +15 градусов.