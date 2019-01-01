С 1 июля курильщики еще больше обеднеют

В рамках налоговой реформы в прошлом году были установлены сроки очередного повышения ставок акцизного налога - изменения ставок на табачные изделия предусмотрены каждые полгода. Первое повышение акцизного налога произошло 1 января, а с 1 июля к сигаретам будет применяться еще более высокий налог, поэтому они подорожают.

Часть опрошенных Dienas Bizness повышение акциза считает логичным, потому что это помогает сокращать ряды курильщиков. Другие же полагают, что это будет только способствовать росту теневой экономики.

Следующее повышение акцизного налога на табачные изделия состоится 1 января 2019 года.

В то же время, как отмечает руководитель Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич, прежний опыт показывает, что повышение ставок акцизного налога в ситуации, когда государство не в состоянии успешно бороться с нелегальным оборотом табачной продукции, приводит к тому, что страдают легальные торговцы, а нелегальный рынок получает новые возможности.