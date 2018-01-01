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С начала года выросло число плательщиков НДС

LETA
Иллюстративное фото | Фото: TASS/Scanpix

С начала года число плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) в Латвии выросло на 0,8%, свидетельствует информация Службы госдоходов (СГД).

На 1 июля 2018 года было зарегистрировано 85 258 плательщиков НДС, на 1 января 2018 года - 84 622.

Больше всего плательщиков НДС зарегистрировано в Рижском центре обслуживания клиентов СГД - 50 667, меньше всего - в Лудзенском центре обслуживания клиентов СГД - 464.

За год число плательщиков НДС сократилось на 1,3% - на 1 июля 2017 года их было зарегистрировано 86 357.

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