Прибывшие ночью пассажиры из Цесиса оказались «в ловушке»

Сегодня (1 июля) ночью в 1:30, на Рижский центральный вокзал прибыл поезд с 50 пассажирами из Цесиса, где проходил фестиваль LAMPA. Но все двери станции оказались закрытыми и пассажирам долгое время не удавалось выбраться, сообщает агентство LETA.

Связавшись с представителями станции, спустя некоторое время удалось найти одного из сотрудников вокзала, и через 15-20 минут недовольные пассажиры были освобождены.

Представитель AS «Pasažieru vilciens» Эгонс Алерс агентству LETA сообщил, что данная ситуация будет проверена, почему произошла такая ошибка. Компания приносит извинения пассажирам.

Ранее сообщалось, что в связи с проходящим в Цесисе фестивалем LAMPA были запущены дополнительные рейсы AS «Pasažieru vilciens».