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Еще не конец: этим летом в Латвии будет еще несколько волн жары

LETA
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

По долгосрочным прогнозам, в июле и августе погодные условия в Северной Европе чаще обычного будут определять антициклоны, поэтому возможно несколько волн жары, свидетельствует информация программы ЕС «Copernicus».

В первые дни июля в Латвии ожидаются частые дожди, ветер стихнет, температура воздуха постепенно повысится и в некоторые дни превысит +25, а возможно, и +30 градусов.

Засушливые периоды будут чередоваться с дождливыми, общее количество осадков в июле и августе в Латвии может быть ниже нормы. Как обычно летом, распределение осадков будет неравномерным.

По нынешним сезонным прогнозам лето и осень будут теплыми.

Май в Латвии в этом году был почти на 4 градуса теплее нормы, средняя температура воздуха в июне - лишь немного выше нормы, но выше долголетнего среднего показателя, в последующие месяцы такие большие отклонения температуры от нормы, как в мае, тоже не прогнозируются.

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