Делегация Конгресса США в Латвии обсудит вопросы региональной безопасности

1-3 июля в Латвии находится делегация Конгресса США, во время ее визита планируется обсудить двухсторонние отношения и вопросы региональной безопасности, сообщили агентству ЛETA в посольстве США в Риге.
Возглавляет делегацию сенатор Джефф Флэйк.
Посещение Латвии - часть поездки делегации Конгресса США, во время которой она побывает также в Швеции, Дании и Финляндии.
В Латвии члены делегации встретятся с президентом Раймондом Вейонисом, премьер-министром Марисом Кучинскисом, министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, председателем Сейма Инарой Мурниеце, представителями Министерства обороны и Центра стратегической коммуникации НАТО, посетят Адажскую военную базу.