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Делегация Конгресса США в Латвии обсудит вопросы региональной безопасности

LETA
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

1-3 июля в Латвии находится делегация Конгресса США, во время ее визита планируется обсудить двухсторонние отношения и вопросы региональной безопасности, сообщили агентству ЛETA в посольстве США в Риге.

Возглавляет делегацию сенатор Джефф Флэйк.

Посещение Латвии - часть поездки делегации Конгресса США, во время которой она побывает также в Швеции, Дании и Финляндии.

В Латвии члены делегации встретятся с президентом Раймондом Вейонисом, премьер-министром Марисом Кучинскисом, министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, председателем Сейма Инарой Мурниеце, представителями Министерства обороны и Центра стратегической коммуникации НАТО, посетят Адажскую военную базу.

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