Официально открылась неделя Праздника песни и танца

Сегодня чествованием 48 главных и почетных дирижеров, главных и почетных художественных руководителей официально открылась неделя XXVI Праздника песни и XVI Праздника танца.

Обращаясь к участникам мероприятия, президент Латвии Раймонд Вейонис отметил, что Праздник песни - составная часть национальной идентичности латышей, поэтому главным дирижерам и руководителям принадлежит особая роль - не только сохранять идею праздника, но и развивать ее в будущем.

Президент пожелал, чтобы следующая неделя стала всенародным праздником, который найдет отклик в мире и вдохновит на следующее столетие Латвийского государства.

Министр культуры Даце Мелбарде подчеркнула, что нынешний Праздник песни посвящен столетию государства и несомненно станет самым сильным событием в череде мероприятий его празднования.

С 14.30 до 21.00 в праздничном квартале будет представлена посвященная Празднику песни и танца программа выступлений известных артистов и коллективов, которая завершится концертом открытия праздника под названием «Концерт дня рождения» для его участников.

Как сообщалось, с 30 июня по 8 июля в Риге проходят XXVI Праздник песни и XVI Праздник танца. В этом году они проводятся под знаком столетия Латвийского государства.