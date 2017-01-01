В Латвии все чаще наблюдаются смерчи. Стоит ли жителям волноваться?

В последние годы в нашей стране все чаще наблюдаются смерчи, сила которых постоянно растет. И читатели портала «Наш город» интересуются – стоит ли жителям Латвии волноваться по поводу смерчей? С чем связано учащение таких погодных явлений в Латвии?

В Латвии – смерч, в США – торнадо

Неверно утверждать, что смерчи в Латвии стали возникать лишь в последнее время в связи с глобальным потеплением – первые сведения о латвийских смерчах датированы 10 июнем 1795 года, когда на Видземе обрушился торнадо шириной 2 километра и длиной – 10. Другое дело, что становятся они все чаще и чаще.

Если обычно смерчи возникают в прибрежных районах Балтийского моря, то в последнее время они случаются и в других регионах страны.

Латвийские синоптики нередко предупреждают о том, что и в Латгалии, наряду с усилением ветра, дождем и грозами возможно возникновение смерчей.

Почему возникает смерч?

К сожалению, причины образования торнадо до сих пор недостаточно изучены. Есть версия, что одной из основных причин смерча является резкая смена жаркой погоды на холодную. При этом теплый влажный воздух соприкасается с холодным сухим «куполом» над холодными участками суши или океана. Выделяется тепло, нагретый воздух поднимается вверх, создавая разреженную область.

В эту зону разрежения втягивается близлежащий теплый влажный воздух облака и нижележащий холодный воздух, что приводит к лавинообразному выделению большого количества энергии – и образуется характерная воронка. Холодный воздух, затягиваемый в нее, еще больше охлаждается. Опускаясь вниз, воронка достигает поверхности земли, в зону разрежения втягивается все, что может быть поднято воздушным потоком. Касаясь поверхности земли, воронка перемещается в сторону, откуда поступает больший объем холодного воздуха. Скорость движения воздуха в ней, согласно оценкам, может доходить до 1300 км/час, сам же смерч движется со скоростью от 20 до 60 км/час.

У нас в Латвии

К счастью, разрушительных смерчей в Латвии еще не было, но год назад, 20 июня 2017 года, в некоторых регионах страны были замечены торнадо. Один из них бушевал на юго-востоке от Сигулды – в поселке Юдажи и в окрестностях озера Уммеру. Скорость смерча составляла всего 50 км/час. Пройдясь по территории Сигулдского края полосой шириной в несколько сотен метров и длиной в километры, он снес сотни деревьев, разрушил линии электропередач, повредил жилые дома и спортивную базу. Более легкие конструкции он уничтожил полностью.

В тот день по всей Латвии было зафиксировано около 3000 разрядов молний.

Возможно, смерчи произошли и в других местах Видземе, Земгале и Латгале, но затронули необжитые места.

Пару недель назад латвийские СМИ информировали о смерче в Елгаве. Стихией сорвало крыши с двух зданий, принадлежащих типографии. Не повезло одному из работников предприятия: часть сорванной крыши упала на его автомашину и сильно ее повредила. Но специалисты Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии пояснили, что это был не смерч, а пыльный (песчаный) вихрь. Такое явление латыши называют velna slota – «чертова метла». В отличие от смерча пыльные вихри не связаны с облаками.

Почти в то же время смерч был замечен в Баускском крае, сообщил портал skaties.lv. «Ехал по дороге на Ламбарте и увидел, как по полю несется огромный — метров 300 или 200 в высоту – столб песка, смерч», — рассказал очевидец, успевший сделать фото природного явления.

Как действовать во время смерча

Сейчас люди много путешествуют. И от неожиданной встречи со смерчем не застрахован никто. Что делать, если вы оказались в такой ситуации?

Специалисты-спасатели рекомендуют: если смерч застал вас на улице, лучше держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Не стоит оставаться в автомобиле, лучше из него выйти. Укрываться нужно на дне дорожного кювета, в ямах, рвах, узких оврагах, плотно прижимаясь к земле и закрыв голову одеждой или ветками деревьев.

Если вы находитесь в доме, то при приближении смерча необходимо немедленно спуститься в укрытие, подвал дома, погреб или же укрыться под какой-нибудь прочной мебелью (под кроватью) либо во внутренних помещениях жилья: в коридоре, туалете, ванной.

«Наш город.» поинтересовался у доктора биологии Даугавпилсского университета Артура Шкуте – правда ли, что количество смерчей в Латвии возросло и стоит их бояться?

«Может быть. Климатические изменения происходят, – ответил профессор. – Я не климатолог и прогнозов на длительное время дать не могу. Но мне кажется, что мы живем в регионе, где не стоит бояться смерчей».