В понедельник в Латвии сохранится пасмурная и холодная погода

В понедельник в Латвии сохранится пасмурная погода и нехарактерно низкая для июля температура воздуха, временами возможны дожди, прогнозируют синоптики.

Слабый до умеренного северный ветер днем в восточной части Латвии сменит направление на восточное. Местами на побережье скорость ветра в порывах будет достигать 15 м/сек.

Температура воздуха ночью и днем - от +9 до +17 градусов.

Ожидается небольшой дождь, зона более сильных кратковременных осадков ночью придет с востока и в понедельник утром достигнет центральной части страны, а днем - Курземе.

В Риге в понедельник тоже временами будет идти дождь, ветер станет немного слабее, температура воздуха не превысит +16 градусов.