Воскресенье, 1 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА

В понедельник в Латвии сохранится пасмурная и холодная погода

LETA
Ilustratīvs attēls | Фото: AP/Scanpix

В понедельник в Латвии сохранится пасмурная погода и нехарактерно низкая для июля температура воздуха, временами возможны дожди, прогнозируют синоптики.

Слабый до умеренного северный ветер днем в восточной части Латвии сменит направление на восточное. Местами на побережье скорость ветра в порывах будет достигать 15 м/сек.

Температура воздуха ночью и днем - от +9 до +17 градусов.

Ожидается небольшой дождь, зона более сильных кратковременных осадков ночью придет с востока и в понедельник утром достигнет центральной части страны, а днем - Курземе.

В Риге в понедельник тоже временами будет идти дождь, ветер станет немного слабее, температура воздуха не превысит +16 градусов.

0 Комментарии