Госагентство занятости оценит потенциал человеческих ресурсов для трудоустройства пожилых людей

Госагентство занятости (ГАЗ) в сотрудничестве с Латвийской конфедерацией работодателей и Латвийским союзом свободных профсоюзов начинает проект Европейского социального фонда «Поддержка более долгой трудовой жизни», в рамках которого даст оценку рабочей среды и потенциала человеческих ресурсов, сообщили агентству ЛETA в ГАЗ.

Цель проекта - способствовать трудоспособности и занятости пожилых людей и их сохранению.

В рамках проекта будет произведена оценка рабочего места и среды с учетом состояния здоровья работников старше 50 лет и других условий, влияющих на выполнение работы, а также потенциала человеческих ресурсов, и профессиональной пригодности при определении отвечающей состоянию здоровья работы.

По результатам этой оценки работодателям будут даны рекомендации и оказана поддержка в приспособлении имеющихся или создании новых рабочих мест для работников, чтобы обеспечить соответствующую состоянию их здоровья рабочую среду.

Одновременно работникам старше 50 лет будет предложена возможность освоить дополнительные навыки для продолжения работы в нынешней или другой должности, приспособленной к состоянию их здоровья. Участвующим в проекте работникам будут предложены также меры по улучшению состояния здоровья.

В состав команды, которая произведет оценку, войдут специалист по охране труда, врач по профзаболеваниям, специалист по подбору персонала и эрготерапевт. При необходимости могут быть привлечены и другие специалисты.

Начать оценку планируется в августе-сентябре.