В воскресенье в Латвии произошло всего 30 ДТП

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 30 ДТП, значительно меньше, чем обычно, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

В ДТП пострадали пять человек: четыре, в том числе три пешехода - в Риге, один - в Видземе.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полицейские задержали девять автоводителей: четырех - в Земгале, по два - в Видземе и Курземе, одного - в Риге.

За превышение разрешенной скорости движения оформлено 185 протоколов: 25 - в окрестностях Риги, 65 - в Видземе, 49 - в Земгале, 27 - в Латгале, 19 - в Курземе. В Риге один автоводитель оштрафован за агрессивную езду.

Всего за сутки полицейские оформили 376 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.