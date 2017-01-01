Латвийский рынок труда: дефицит специалистов и перепроизводство простых работников

До 2025 года количество работающих может вырасти примерно на 11000 по сравнению с 2017 годом, а после 2025 года количество рабочих мест начнет уменьшаться, прогнозирует Министерство экономики.

Доступность рабочей силы, иммиграция, реэмиграция, официальная безработица, свободные вакансии и экономически неактивное население - все эти темы обсуждаются в контексте поправок к закону об иммиграции и предстоящих выборов. Конечно, среднесрочные прогнозы рынка труда на 5-7 лет несут в себе долю рисков, потому что пока неизвестно, сколько средств получит Латвия из фондов ЕС в 2021-2027 году.

Разрыв между количеством безработных и количеством вакансий сравнительно велик, так как работы чаще всего не имеют люди с основным образованием, без специальных знаний, а вакансии имеются по профессиям, где нужна высокая квалификация.