Дорожные ремонты продолжаются: места, где можно застрять аж на час-полтора

На этой неделе по всей Латвии продолжаются ремонтные работы, в связи с чем автоводителям придется считаться с дополнительным временем в пути, причем местами на преодоление ремонтируемых участков может потребоваться до полутора часов, сообщает агентство ЛЕТА.

Начались работы по восстановлению покрытия со съездов с Рижской окружной дороги на Даугавпилсское шоссе у Рижской ГЭС. До 7 июля там периодически будут закрывать один из съездов, а маневр по развороту транспортных средств можно будет совершить в Саласпилсе или у Саласпилсского мемориала.

Продолжаются и работы на Рижской окружной в стороне Саулкалне на участке от Авоты до путепровода через железную дорогу у Даугавпилсского шоссе. Там установлены ограничения, из-за которых движение заметно увеличено. Как транзитному транспорту, так и местным жителям Latvijas valsts ceļi рекомендует выбирать объездные пути. Ремонтные работы на Рижской окружной можно проехать за неполный час.

Обширные ремонты проходят на региональной автодороге Аугшлигатне-Скривери от Мадлиены до Скривери. Там на 16 участках установлены светофоры, на их преодоление требуется около полутора часов. Работы ведутся и на региональной автодороге Резекне-Гулбене, в связи с чем путь от Рижской окружной до Дрицаны потребует дополнительно полтора часа, так как там на шести участках установлены светофоры.

На участке Резекненского шоссе от Варакляны до Виляны продолжаются ремонтные работы с 3-5 участками со светофорами, проехать их можно будет за полчаса. На Даугавпилсском шоссе необходимо считаться с ремонтными работами на нескольких участках: от Икшкиле до Огре, от Дзелмес до Клиндзини, от Клиндзини до Института земледелия в Скривери, от Стукмани до Плявиняс и в других местах.

На участке Таллинского шоссе от Дунте до Светциемса проходят работы по восстановлению дорожного покрытия и имеются 1-2 участка со светофорами, пересечение которых потребует дополнительных 30 минут.

Наибольшие ограничения движения в Латгале наблюдаются на участке автодороги Краслава-Прейли-Мадона от Башки до Прейли, где восемь участков со светофорами. Неполный час в пути потребует участок этой же дороги от Стекес до перекрестка в Аташиене, где пять участков со светофорами. Полчаса потребует и участок от Пушмучова до Лудзы, а в среду, 4 июля, будет закрыто движение на этой дороге на участке от поворота на Деглаву до остановки «Блонти». Пять участков со светофорами и более получаса в пути - на участке дороги между Резекне и Лудзой.

В Видземе крупнейшие ограничения движения - на автодороге Цесис-Драбеши, где два участка со светофорами потребуют дополнительных полчаса. Столько же времени придется найти для пересечение участка дороги Плявиняс-Мадона-Гулбене от поворта на Клайпес до Гулбите.

В Земгале наибольшие ограничения движения введены на участке дороги Вецумниеки-Нерета-Субате от ротационного кольца с дорогой Серене-Калниеши до Нереты, где пять участков со светофорами, которые потребуют дополнительных 30 минут в пути, на участке дороги Кекава-Скайсткалне от Межвиди до Вецумниеки, где также потребуются полчаса, и участке дороги Елгава-Иецава от Елгавского шоссе до поворота на Катринсилу, там тоже рассчитывайте на полчаса.

В Курземе крупнейшие работы ведутся на участке Клайпедского шоссе от Руцавы до литовской границы, на Лиепайском шоссе между Броцены и Салдусом и за Салдусом. Проехать проблемные места можно будет за полчаса. Кроме того, на преодоление участка дороги Вентспилс-Гробиня от Лабраги до Межайне во время активных ремонтных работ потребуется примерно час.