Дедлайн 30 июня: демонтировали ли скандальный дом-корабль?

30 июня - крайний срок, когда миллионер Аргольд Лусиньш должен был убрать свой так называемый «дом-корабль» из дюнной зоны. Ранее это было оговорено в соглашении с думой Павилосты.

В пятницу, 29 июня, исполнительный директор местной думы Алфредс Магоне заявлял: «Еще нет никакой информации о демонтаже», - сообщает Kurzemes vards.

«До 30 июня будем ждать. Знаю, что там люди готовятся, работают, чтобы увезти его. Детальной информации нет, когда именно это произойдет. Время он (Лусиньш) не сказал. Он переставит дом, там рядом находится еще его недвижимость, есть где разместить», - заявил председатель Павилостской краевой думы Улдис Кристапсонс.

Магоне также подтвердил, что представители муницпалитета побывали на месте расположения скандальной недвижимости и увидели, что там работают 5 человек. «Будут дом поднимать и переносить. Лусиньш даст знать, когда закончит. Если даже и на пару дней задержит - не думаю, что это будет большое преступление. Главное, что это сделают», - заключил Магоне.

Как уже сообщал Русский TVNET, от изначальной идеи перевести дом-корабль по морю владелец отказался, так как Латвийская морская администрация не могла выдать свидетельство о плавучести данного объекта, рассказал Кристапсонс. Но в последней беседе Лусиньш подтвердил самоуправлению, что до 1 июля объект с берега уберет. «Я верю, что так и будет», - сказал председатель думы.

По информации самоуправления, владелец планирует дом-корабль переместить подальше от берега, примерно на 150 м от охраняемой зоны береговой дюны, и расположить его в своих владениях рядом с жилым и хозяйственным зданием. Места на территории достаточно.

Для этого владельцу разрешение не требуется - на своих владениях держать плавающую конструкцию на стадии строительства не воспрещается.

Связаться с владельцем СМИ не удалось.

Морская администрация подтвердила, что Лусиньш интересовался о возможностях перевезти дом-корабль по морю, но в учреждении сообщили, что не могут выдать свидетельство о плавучести, так как не контролировали строительство, а владелец их об этом ранее не просил.

Напомним, что недалеко от Павилосты предприятие миллионера Аргода Лусиньша на берегу моря построило «дом-корабль». Несмотря на то, что строительство в этом месте запрещено, напоминающая дом конструкция была создана, так как на этапе строительства выдавалась за понтонное плавсредство.

Владелец обещал спустить конструкцию на воду, однако за несколько лет так этого и не сделал.