Вейонис: традицию Праздника песни и танца необходимо сохранять и развивать

Традицию Праздника песни и танца необходимо сохранять, развивая и совершенствуя, подчеркнул, выступая сегодня на конференции «Латыши в мире - принадлежны к Латвии. Сохранение и развитие традиции Праздника песни и танца», президент Раймонд Вейонис.

Латыши издавна пели и выходя в поле, и в праздники, а позднее пение стало общенародным движением, отметил он. Во время оккупации праздники песни и танца поддерживали духовную независимость - совместное пение помогало сохранить латышскость и в изгнании, и в оккупированной Латвии, и в ссылке в Сибири, добавил президент.

Участие в Празднике песни и танца свидетельствует о желании быть принадлежными к Латвии, не забывая свои корни, язык и культуру, считает он.

«Праздник показывает всем, что культура является основой нашей нации, а песня и танец находятся в ее центре. Праздник помогает латышам во многих странах мира сохранять латышские традиции и язык, а также дает возможность встретиться латышам, живущим во всем мире», - сказал Вейонис.

«Сохранение и развитие традиций Праздника песни идут рука об руку, ибо существовать может только такая традиция, которая развивается», - подчеркнул он.

«Нам важно сохранить Праздник песни с его традициями и символичной силой, но быть готовыми к переменам», - добавил президент.

Как сообщалось, с 30 июня по 8 июля в Риге проходят XXVI Праздник песни и XVI Праздник танца. В этом году они проводятся под знаком столетия Латвийского государства.