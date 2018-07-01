ПБ проверит, не разжигает ли предвыборная реклама ЛСДРП межрасовую вражду

Госполиция сегодня передала Полиции безопасности (ПБ) для проверки информацию о политической рекламе Латвийской социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП), опубликованной в «Facebook», которую некоторые пользователи соцсети сочли разжигающей межрасовую вражду, сообщила агентству ЛETA представитель Госполиции Гита Гжибовска.

На опубликованном 1 июля на страничке партии изображении нарисованы полуобнаженная белая женщина с чернокожим младенцем на руках и чернокожий мужчина с заткнутым за поясом паспортом ЕС. «Будущее Латвии, если 6 октября ты не проголосуешь за ЛСДРП», - гласит подпись к снимку. На следующий день там же был помещен снимок с изображением автоматных пуль и подписью «Таблетки против оккупантов».

LSDSP jau tāpat vairs nav, ko zaudēt, bet mani vairāk interesē galma mākslinieka personība. pic.twitter.com/dvksyGplvl— Džeina Šteinberga (@dzeina) July 1, 2018

Председатель ЛСДРП Янис Диневич сказал агентству ЛETA, что удивлен обоими помещенными в профиле партии в «Facebook» снимками и на следующем заседании правления предложит исключить из партии человека, отвечающего за содержание ее профиля в «Facebook».

Вскоре после этого оба снимка были удалены из профиля ЛСДРП в «Facebook».