Во вторник в Курземе ожидаются ливни; потеплеет до +21 градуса

Во вторник утром и днем в Курземе ожидаются сильные дожди, сообщает агентство ЛЕТА.

В других районах страны между облаками будет проглядывать солнце, пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня на востоке страны возможны и грозовые ливни.

Ожидается слабый ветер или безветрие, ночью это позволит местами сгуститься туману. В Курземе будет дуть слабый или умеренный северо-западный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит от +6 градусов местами в Видземе до +13 градусов на побережье Курземе. Днем воздух прогреется до +13..+15 градусов на востоке страны и до +16..+21 градуса в других районах Латвии.

В Риге во вторник синоптики обещают переменную облачность, возможен небольшой кратковременный дождь, ночью - туман. Температура воздуха ночью составит +10 градусов, днем же столбик термометра приблизится к отметке в +20 градусов.