Кандидат на пост премьера Мамыкин не исключает сотрудничество РСЛ с «Согласием»

Если партия «Согласие» поймет, что допустила ошибку, активно не включившись в защиту школ нацменьшинств, то политических препятствий для сотрудничества Русского союза Латвии (РСЛ) и «Согласия» в следующем Сейме не будет, заявил сегодня на пресс-конференции депутат Европарламента Андрей Мамыкин.

Между тем лидер РСЛ Татьяна Жданок отметила, что не видит возможностей сотрудничать с бывшей чиновницей Министерства образования и науки Эвией Папуле, и для РСЛ стало шоком то, что «Согласие» выдвинуло ее кандидатом в министры образования и науки.

Мамыкин уверен, что у РСЛ очень хорошие шансы сформировать в следующем Сейме фракцию, которая будет бороться за права нацменьшинств.

Решение баллотироваться на выборах в Сейм по списку РСЛ далось ему нелегко по многим соображениям, но переломный момент настал, когда он понял, что правящая коалиция не откажется от проведения реформы образования, признал Мамыкин.

Мамыкин будет лидером списка кандидатов РСЛ в Рижском избирательном округе и кандидатом партии на пост премьера.

Мамыкин сообщил, что готов сложить мандат депутата Европарламента, если пройдет в Сейм.

Ранее сообщалось, что РСЛ все-таки выдвинет своего лидера Татьяну Жданок первым номером списка кандидатов на выборах Сейма в Видземском избирательном округе.

Несмотря на то, что Конституционный суд (КС) признал соответствующей Конституции Латвии норму закона о выборах в Сейм, которая запрещает баллотироваться в парламент лицам, участвовавшим после 13 января 1991 года в определенных советских организациях (Коммунистическая партия, Интерфронт и другие), он также подчеркнул, что в закон включен механизм, позволяющий рассматривать каждый случай индивидуально, чтобы убедиться, распространяется ли этот запрет на конкретное лицо.

Как подчеркивает РСЛ, постановление КС не предусматривает «категорического запрета», поэтому то, оставить ли кандидатуру Жданок в списке кандидатов в депутаты Сейма, предстоит решить Центральной избирательной комиссии.

Комментируя решение суда, Жданок подчеркнула, что КС капитулировал и испугался. «Решение противоречивое. Иск был не именно обо мне, а об отмене статьи избирательного закона. Я буду искать справедливости в Страсбурге и обязательно выиграю», - сказала она.