Ушаков пообещал Даугавгриве еще один «приличный» пляж

Мэр Риги Нил Ушаков в социальной сети Facebook поделился визуализациями еще одного облагороженного пляжа в Даугавгриве. На этот раз речь идет о природном парке Piejūra возле улицы Лепью.

Градоначальник пообещал, что строительство начнётся уже в течение ближайшего месяца.

Планируются пешеходные тропинки, спортивная площадка, автостоянки, скамейки, общественные туалеты и урны для мусора.

Ушаков отмечает, что этот парк важен не только как место для активного отдыха, но и как место, в котором сохранить редкие прибрежные биотопы - поэтому там выкорчеваны инвазивные чужеродные растения, проводится восстановление и укрепление прибрежных лугов и лагун.

Рижане тут же поспешили спросить, когда закончат благоустройство болдерайского карьера и когда появится велосипедная дорожка в эту часть Риги. Ответа пока не последовало.

Некоторые местные озаботились, о каком конкретно месте идет речь? Согласно google maps, похоже, мэр города имеет ввиду тот выход к морю, который проходит недалеко от общежития Латвийской Морской академии, «за Бонанзой», как сказали бы старожилы района. Также прозвучало, что возможно, это место за «Очистными» или в районе гаражей на улице Лепью - как раз сейчас там вырезали валежник, лежат трубы, сообщают очевидцы. Единства в вопросе о месторасположении будущего пляжа пока нет.

Как нет и поддержки местных - Рижскую думу упрекают в том, что уже действующие пляжи нуждаются в доведении до ума, а также противятся возможному увеличению потока желающих отдохнуть - и так уже «тишины и спокойствия нет».