Лучшие выпускники средних школ получат по 500 евро

В честь столетия Латвийского государства Министерство финансов приступает к реализации целей «Лотереи столетия» - выплате лучшим выпускникам средних школ стипендий в размере 500 евро.

Стипендии получат 346 выпускников этого года.

Проект реализуется в сотрудничестве с «Latvijas loto» и при поддержке Министерства образования и науки. «Стипендии столетия» будут выплачиваться и в будущем году.

Стипендии присуждаются за достижения в учебе, активную общественную работу, участие в художественной самодеятельности и спорте, вклад в развитие учебного заведения.