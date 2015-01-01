По следам экзаменов: историю в школе как не могли сдать, так и не могут

Средний результат латвийских школьников на централизованном экзамене по истории продолжает снижаться - в этом году он составил 40%, свидетельствуют данные Государственного центра содержания образования.

По сравнению с прошлым годом, когда средний результат составлял 41,5%, он снизился на полтора процентного пункта - до 40,0%. Результаты экзаменов по истории снижаются четыре последних года - в 2015 году средний результат составлял 47,5%.

Самые низкие результаты среди всех экзаменов школьники показали на централизованном экзамене по математике - 34,6% (в прошлом году - 34,9%).

Значительно снизился также средний результат экзамена по физике, который сдается по выбору, - в прошлом году он составлял 49,9%, в этом - 39,8%.

Средний результат на экзамене по биологии в этом году составляет 60,8%, что на 2,9 процентных пункта меньше, а результат экзамена по химии снизился примерно на полтора процентных пункта до 61,5%.

По сравнению с прошлым годом улучшился средний результат экзамена по латышскому языку - с 50,9% до 52,6%, а также экзаменов по иностранным языкам: средний результат на экзамене по английскому языку в этом году составил 61,9% (в прошлом году - 59,7%), по русскому языку - 70,3% (в прошлом году - 68,6%), по немецкому языку - 72,1% (в прошлом году - 60,9%).

В то же время примерно на 5 процентных пунктов снизился средний результат экзамена по французскому языку - до 67,9%.