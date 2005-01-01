Полиция нашла пропавшую Саманту Викторию Лампарайте 13 лет

Госполиция сообщила, что поиск пропавшей Саманты Виктории Лампарайте окончен, ребенок найден. Ранее сообщалось, что девочка в субботу, 30 июня, вышла из своего дома в Риге, на проспекте Виестура 51, и до сих пор не вернулась.

Сегодня, 2 июля, около 15:00 девочку видели в Вецмилгрависе, она была с подругами.

Приметы: рост 155 см, светлые волосы до плеч, среднего телосложения. Была одета в белый вязаный джемпер, серые легинсы Nike с полосками по бокам, обута в черные кеды. Однако, девочка одежду могла и сменить.

Всех, у кого есть информация, которая может помочь разыскать Саманту, просят звонить в полицию по телефонам: 67086678, 20269006 или 110.