Отреставрированную Триумфальную арку в Виестурдарзсе еще и подсветят

Рижская дума выделит 9641 евро на оборудование подсветкой отреставрированной Триумфальной арки в парке Виестурдарзс, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Как пояснил руководитель муниципального предприятия Rīgas gaisma Янис Друлле, подсветка уменьшит риск вандализма и улучшит внешний вид объекта.

Средства будут выделены из фонда Рижской думы на инфраструктуру. Выделение денег поддержал департамент развития города, окончательное решение примет Рижская дума.

Арке в этом году исполняется 200 лет, она строилась в 1815-1817 годах в честь победы России в войне 1812 года с Францией и заслуг императора Александра.

Первоначально арка находилась на нынешней ул. Бривибас возле Вэфовского моста, в 1904 году была перемещена на ул. Шмерля, а в 1936 году заняла свое нынешнее место.

На реставрацию арки Рижская дума потратила 120 тыс. евро.