Новая жизнь стекла: в город Ливаны вернулись стеклодувы

Город Ливаны всегда славился мастерством стеклодувов. За знаменитым ливанским стеклом охотились туристы. Хрустальные вазы штучной работы заказывали в подарок высокому партийному начальству, а украшенные позолотой сервизы поставляли даже арабским шейхам. А уж в Латвии созданные мастерами Ливанского завода изделия были чуть ли не в каждом доме!.. А что сегодня в городе стекольщиков?..