Синоптики предупреждают о затяжном дожде на западе Латвии

Сегодня в западных регионах Латвии ожидается затяжной дождь, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Количество осадков на западе страны в течение дня составит 15-17 миллиметров.

Во вторник и в ночь на среду Латвию пересекает атмосферный фронт с обильными осадками.

В Курземе температура воздуха не превысит +13..+15 градусов, на остальной части территории Латвии - +16..+21 градус.

В Риге ожидается переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха составит около +19 градусов.