Вторник, 3 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА

Температура воды на побережье в Видземе понизилась до +7 градусов

LETA
  • Фото
  • Фото
Фото: BNS foto/LETA

Порывистый ветер в последние дни вызвал апвеллинг на побережье в Видземе - к утру вторника температура воды в море опустилась до +6,8 градуса в Звейниекциемсе и +7,7 градуса в Салацгриве, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Апвеллингом называется подъем глубинных холодных вод на поверхность моря.

На побережье Курземе - в Колке, Рое и Мерсрагсе - температура воды составляет около +14.. +15 градусов.

В Юрмале и Вентспилсе температура воды в понедельник вечером составляла +13 градусов.

Из-за не характерной для июля холодной погоды вода стала прохладнее также в реках и озерах - в большинстве водоемов температура воды снизилась до +14..+18 градусов.

0 Комментарии