Наблюдение в общественном транспорте: «Водитель! Разве так можно?»

«Периодически приходится ездить в междугороднем автобусе и наблюдать ситуации, когда в транспортное средство пускают пассажиров и тогда, когда сидячих мест нет. Допустимо ли это и не угрожает ли безопасности?» - такой вопрос задал читатель TVNET.

«В автобусе стояли две женщины, а на ступенях сидела девочка. Всего получается три пассажира. Я подумал спросить у водителя, можно ли так, но постеснялся, так как он изначально был очень неприветлив и даже прикрикнул на детей. Да, может быть, замечание было обоснованным, но зачем обязательно кричать?» - поделился пережитым читатель.

Чтобы выяснить, не произошло ли в этом случае нарушение, портал TVNET обратился в Госполицию.

Старший специалист по общественным отношениям Госполиции Симона Гравите проинформировала:

«Что относится к вопросу о том, что делать, если есть подозрения, что водитель нарушает правила дорожного движения, - в этих случаях точно нужно сообщать в полицию по номеру 110».

«Принимая во внимание то, что мы - контролирующее учреждение, ниже привожу ссылку на статью закона о том, как можно/нельзя производить перевозку. Присвоение классов/разрешений - не в нашей компетенции», - отметила Гравите.

Согласно правилам дорожного движения,

в транспортном средстве нельзя перевозить большее число пассажиров, чем указано в регистрационных документах транспортного средства или указано (предусмотрено) изготовителем.

Пассажиров нужно перевозить так, чтобы они не мешали водителю и не ограничивали ему видимость. Пассажиров в легковых и грузовых автомобилях разрешено перевозить только на предусмотренных для этого сидениях, а в автобусах - и на предусмотренных стоячих местах.

Если в междугороднем автобусе больше нет свободных мест и соответственный класс/разрешение ему не присвоен, дополнительных пассажиров перевозить нельзя.

Кроме того, правила Кабинета министров устанавливают: если на региональном междугороднем маршруте или маршруте местного значения все места заняты, в нем размещают информационный знак «Мест нет» (минимальная высота букв - 200 мм).

Чтобы проинформировать об этом пассажиров, ожидающих общественного транспорта на предусмотренной остановке, на которой никто не выходит, водитель снижает скорость движения транспортного средства.