Самую длинную региональную дорогу Краслава-Прейли полностью заасфальтируют

В этом году завершатся начатые в прошлом году работы по перестройке самой длинной латвийской автодороги регионального значения Краслава-Прейли-Мадона на участке протяженностью 11,5 км от Стеки до Аташиене, покрытие которой раньше было грунтовым, а теперь будет заменено асфальтовым, сообщили агентству ЛETA в ГАО «Латвияс валстс цели».

По окончании этих работ вся дорога протяженностью 148,3 км будет асфальтированной.

В прошлом году строительные работы на участке от Стеки до Аташиене были затруднены из-за неблагоприятных погодных условий. В этом году эти работы были продолжены.

На этом участке в нескольких местах выпрямлена трасса, проложен морозостойкий слой и уложена щебневая основа. Асфальт положен на шестикилометровом участке, с 16 июля начнется асфальтирование остального участка. Строительные работы выполняет ООО «Binders», сумма инвестиций - 9,5 млн евро с НДС, работы софинансируются из Европейского фонда регионального развития.

Строительные работы продолжатся также на участке этой дороги от Прейли до Башки, его асфальтирование начнется в июле. Обновляются также оба находящихся на этом участке моста. Работы выполняет ООО «Lemminkainen Latvija». Расходы по проекту - 17,5 млн евро с НДС, они тоже софинансируются из Европейского фонда регионального развития.