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Автор проекта «Осторожно, секты!» рассказала подробности своего расследования

Русский TVNET
Фото: Скриншот видео

Автор публикаций Русского TVNET «Осторожно, секты!» Виктория Пушкеле в интервью Латвийскому радио 4 рассказала подробности своего расследования религиозных организаций Латвии. С чем ей пришлось столкнуться, какие угрозы она получила, с кем пришлось расстаться, какие еще истории ожидаются. Смотрите запись интервью.

(Начало с 04:50)

Напоминаем, в рамках проекта «Осторожно, секты!» Русский TVNET рассказывает о том, что происходит за закрытыми дверями «духовных центров». Новая публикация - уже в среду, 4 июля.

Если Вы или Ваши близкие стали жертвами религиозных культов, сект и связанных с ними мошенников, и Вам есть, что рассказать, пишите на viktorija.puskele@co.tvnet.lv

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