Праздник песни и танца застрахован на 2 млн евро

Латвийский национальный центр культуры, организатор XXVI Праздника песни и XV Праздника танца, застраховал свою гражданско-правовую ответственность на 2 млн евро на случай происшествий с кем-либо из посетителей мероприятий, сообщила во вторник передача «900 sekundes» на телеканале LNT.

Страховка предположительно обошлась в несколько тысяч евро, но эту сумму покрыл сам страховщик, который является и одним из спонсоров мероприятий, а именно, Swedbank.

Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности предусматривает, что страховщик покрывает посетителям мероприятий расходы, которые возникли из-за ущерба жизни или здоровью, связаны с лечением, временной нетрудоспособностью, потерей работоспособности, смертью. В свою очередь участники праздника застрахованы также от различных травм - переломов и вывихов. В то же время не будут покрываться расходы, если произойдет пищевое отравление.

Латвийским законодательством предусмотрено обязательное страхование гражданско-правовой ответственности организаторов мероприятий, но минимальные лимиты лишь немного превышают 14 000 евро. Так как не все большие мероприятия можно проконтролировать, ради безопасности посетителей и участников страховщики рекомендуют правительству рассмотреть возможность значительно повысить установленные десять лет назад лимиты.