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В ночь на среду дожди продолжатся; днем потеплеет до +22 градусов

LETA
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Фото: Scanpix

В ближайшие сутки в Латвии во многих местах ожидается дождь, обширная зона осадков в ночь на среду продолжит пересекать Курземе и Земгале, прогнозируют синоптики.

Ночью во многих местах образуется дымка, местами - туман. Температура воздуха - от +9 до +14 градусов.

Днем при прояснениях воздух прогреется до +17..+22 градусов.

Северо-западный ветер будет слабым до умеренного.

В Риге в ночь на среду возможен небольшой дождь, днем существенных осадков не ожидается. Слабый северо-западный ветер усилится до умеренного. Температура воздуха ночью +13 градусов, днем - до +19 градусов.

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