Визит Папы Римского обойдется Латвии в 800 000 евро

Правительство сегодня постановило выделить 806 тыс. евро Министерству юстиции, чтобы обеспечить предстоящий в сентябре визит в Латвию папы римского Франциска.

Из этой суммы 364,8 тыс. евро будет израсходовано на реконструкцию Аглонской базилики.

22,5 тыс. евро получит Министерство обороны, которое вместе с Земессардзе будет обеспечивать безопасность и порядок во время визита.

60 тыс. евро получит Министерство внутренних дел на организацию дорожного движения и охрану, которую обеспечит Госполиция. 135 тыс. евро предусмотрено на аренду контейнеров для мусора и передвижных общественных туалетов.

15 тыс. евро получит Министерство здравоохранения на обеспечение и координацию неотложной медицинской помощи, 49 тыс. евро - Министерство сообщения на обеспечение ТВ-трансляций и организацию дополнительных поездов и автобусов.

158 тыс. евро получит канцелярия президента на организацию пресс-центров в Аглоне и Доме конгрессов, обеспечение вертолетов и транспорта.

По расчетам Минюста, в Латвии примерно 500 тыс. католиков.