Центральный рынок: клубнику продают по 4 евро, вишню - по 2,50, лисички - 10 евро за литр

На Рижском центральном рынке в данный момент доступны практически все известнейшие произрастающие в Латвии ягоды, в том числе и латвийская клубника поздних сортов, которая в среднем стоит 4 евро за кг, а также вишня - ее цена составляет порядка 2,5 евро за килограмм, сообщает агентство ЛЕТА.

Как отметила руководитель по общественным отношениям предприятия «Rīgas centrāltirgus» Алина Вемпере, в связи с дождями большой сезон клубники закончился, однако отдельные торговцы еще предлагают поздние сорта этой ягоды, цена которой составляет в среднем 4 евро за килограмм.

По ее словам, на рынке в широком ассортименте доступна вишня - как латвийская черешня, так и обычная, более кислая вишня, стоимость которой составляет в среднем 2,5 евро за килограмм. Однако и время урожая вишни близится к концу. «Время урожая латвийской вишни бесконечным не будет - еще неделю или две, пока ее не повредит дождливая погода и не съедят «пернатые гости» - птицы», - сказала Вемпере.

Она также добавила, что сейчас на Центральном рынке торговцы в большом количестве предлагают свежесобранные в лесах Латвии ягоды. Цена такой черники составляет около 5 евро за литр, тогда как лисички можно приобрести в среднем за 10 евро литр.

По ее словам, спросом пользуются и садовые ягоды - местная малина, красная и черная смородина, ежевика и крыжовник, которые потихоньку вытесняют ввезенную импортную ягоду.

Напомним, первые лисички и черника появились в этом году на рынке в последнюю неделю июня. При этом выращенная в Латвии клубника поступила в продажу уже на третьей неделе мая.