Гражданство Латвии в порядке натурализации получили 88 человек

Кабинет министров сегодня издал распоряжение о предоставлении гражданства Латвии в порядке натурализации 88 жителям, в том числе тремнесовершеннолетним детям, натурализовавшимся вместе с родителями.

72% претендентов на получение гражданства Латвии по национальности русские, 7% - украинцы, 9% - белорусы, есть среди них также литовцы, поляки и представители других национальностей.

20% претендентов имеют основное, 45% - среднее, 32% - высшее образование.

С 1995 года гражданство Латвии в порядке натурализации получили 145,75 тыс. человек.