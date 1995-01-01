Юрмальская бронзовая черепаха может уехать в Китай или Казахстан

Во вторник, 3 июля,жена автора скульптуры Яниса Барды Айвия Барда вместе с юристом выступила на пресс-конференции и рассказала, что она намерена делать с символом Юрмалы уже осенью этого года. Несмотря на протесты властей Юрмалы, Айвия Барда считает, что скульптура принадлежит ее семье, поэтому у нее есть право ее продать.

Напомним, семья Барды свое решение объясняет тем, что самоуправление на протяжение нескольких десятков лет не рассчиталось за скульптуру.

«Нашей семье необходимо поменять место жительства, поэтому мы решили продать черепаху, и к скульптуре уже есть большой интерес»,

- сказала представитель семьи.

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По ее словам, в 1995 году дума заказала Барде скульптуру, о чем было вынесено решение думы. «Однако, после изготовления скульптуры, бухгалтер думы, по неизвестным причинам перевела деньги главному художнику города Эгилсу Куксу на его персональный счет.

Он обещал передать деньги Янису, однако решил попутно заработать и под большие проценты положил деньги в какой-то банк, который обанкротился и деньги пропали», - вспоминает Айвия, подчеркивая, что деньги семья Барды так и не получила, хотя в создание скульптуры была вложена крупная сумма собственных средств.

Самоуправление в то время присвоило на изготовление скульптуры 8000 латов.

Как говорит Барда, черепаха считается собственностью семьи, так как за скульптуру никто не рассчитался, и акта о сдаче-приеме в самоуправлении нет.

Она пояснила, что долгое время напоминала юрмальской думе о том, что вопрос со скульптурой не улажен, и что деньги так и не получены. Однако дума никак не реагировала. Поэтому сейчас жена скульптора решила продать черепаху на международном аукционе. На нем, подчеркивает она, могут принять участие и представители думы, выкупив скульптуру. Или же есть второй вариант: за отдельную плату дума может заказать копию скульптуры и установить ее на том же самом месте.

По словам Айвии Барды, за это время стоимость скульптуры сильно выросла.

«В 1999 году Комиссия по скульптурам и памятникам оценивала стоимость черепахи, и она тогда уже была 40 тысяч латов. У меня есть все письменные свидетельства об этом. Это хорошая цена, я считаю, учитывая, что это авторская работа, а не копия, и что она стала символом города».

Сейчас к скульптуре проявили интерес инвесторы из Китая и Казахстана. «Это же прекрасно, что символ Юрмалы будет стоять в Китае и таким образом прославлять Латвию. Мир изменился, мы больше не находимся в замкнутом пространстве, а значит надо двигаться за пределы Латвии», - считает Айвия Барда.

Напомним, представитель Юрмальской думы ранее заявлял, что «Айвия Барда не является ни скульптором, ни владельцем скульптуры», поэтому планируемая продажа незаконна и призвал потенциальных покупателей «не ввязываться в эту аферу».