Кучинскис: Рубеса должна продолжить работать на должности главы «RB Rail»

«RB Rail» ищет компанию по подбору персонала, которая будет подыскивать кандидатов на должность руководителя «RB Rail». Рубеса была назначена на должность в октябре 2015 года, и срок ее полномочий истекает в октябре 2018 года.

Премьер считается с тем, что решение о Рубесе зависит не только от Латвии. В конкурсе победит кандидат, который заручится поддержкой всех трех стран Балтии. Рубесе нужно обязательно участвовать в этом конкурсе.

Сама Рубеса от комментариев отказалась, а ранее заявила, что согласилась бы продолжить работу и после истечения нынешнего срока полномочий.

Весной у Рубесы были разногласия с членами совета «RB Rail». Эстонский и литовский акционеры голосовали за ее отстранение от должности.