В первый день заявки на учебу в вузах подали 1553 абитуриента

В первый день подачи заявки на учебу в одном из 12 вузов Латвии подали 1553 абитуриента, свидетельствуют данные единого государственного информационного портала «Latvija.lv».

657 молодых людей пожелали учиться в Латвийском университете (ЛУ), 449 - в Рижском техническом университете (РТУ), 154 - в Латвийской сельскохозяйственной академии.

Интерес к Даугавпилсскому университету проявили 97 абитуриентов, к Банковской высшей школе - 50, к Лиепайскому университету - 40, к Резекненской академии технологий - 33, к Вентспилсской высшей школе - 28, к Видземской высшей школе - 26, к высшей школе «RISEBA» - 15, Высшей школе менеджмента информационных систем (ISMA) - четыре молодых человека.

С учетом того, что в одной заявке можно указывать до 20 приоритетов, 1553 абитуриента подали 6183 заявки разной приоритетности по учебным программам.

Самые популярными программами были медицина, юриспруденция и информационные технологии.