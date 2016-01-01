Убытки Детской больницы в прошлом году - 194,8 тыс. евро

Детская клиническая университетская больница (ДКУБ) завершила прошлый год с убытками в размере 194,8 тыс. евро, свидетельствует отчет больницы.

Убытки после уплаты налогов больше, чем в 2016 году, когда они составляли 2315 евро.

При этом брутто-прибыль больницы увеличивается, что свидетельствует о том, что поступления от основной деятельности покрывают прямые расходы на услуги, и ресурсы используются достаточно эффективно. Однако больнице приходится непрерывно вкладывать в содержание инфраструктуры и обновление технологий.

Нетто-оборот больницы увеличился на 2,7% до 36,1 млн евро по сравнению с 35,2 млн евро в позапрошлом году.

В прошлом году по сравнению с 2016-м уменьшилось число пациентов стационара - на 1246 человек до 17,134 тыс. Уменьшилось и количество операций - с 8215 до 7895, а количество пациентов, обслуженных в приемном покое, было на 6,2% меньше.

При этом на 10,8% увеличилось количество амбулаторных пациентов, с 0,26% до 0,21% уменьшилась смертность пациентов.