В лесах Латвии сохраняется высокая пожароопасность

В последние дни в Латвии выпало недостаточно осадков, чтобы закончилась засуха, и в лесах местами сохраняется высокая пожароопасность, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Высока вероятность пожаров по-прежнему в лесах Риги и ряде других регионов, в основном на юге страны.

К утру 4 июля около 5 мм осадков выпало в Айнажи, Руене, Салацгриве, Павилосте, Лиепае и Руцаве, около 20 мм - в Стальгене, Мерсрагсе, Салдусе и Вентспилсе. В центре Риги количество осадков составило 16,6 мм.

Июльская норма осадков в Латвии в среднем составляет 77 мм.

В первой половине года - с января по июнь - количество осадков в среднем по стране составило 69% от нормы.

Самая сильная засуха продолжается в Павилосте и ее окрестностях.

В ближайшие дни дожди пройдут во многих регионах Латвии, но общее количество осадков будет небольшим, только в отдельных местах на востоке страны ожидаются сильные дожди.