Замысловатые песочные образования замечены и в Юрмале... Что же это?

Приблизительно неделю назад TVNET уже рассказывал о необычных песочных образованиях на морском берегу у Сикрагса в стороне Колки. Теперь схожие песочные «фигуры» замечены и в Юрмале - там, где Лиелупе впадает в море.

Автор фотографий Даце Озолиня рассказала TVNET, что в этом месте часто наблюдаются такие причудливые загогулины, надутые ветром.

Ранее профессор Латвийского университета Гирт Стинкулис высказался, что подобные образования ранее он не встречал, хоть и всю жизнь занимается геологией.

В то же время он отметил, что такие образования очень похожи на так называемые ярданги - эоловые формы рельефа, возникающие под действием ветра.

«Суть такова - ветер разносит сухой песок, но оставляет и «обрабатывает» в определенном смысле более консолидированный, плотный материал. Обычно ярданги образуются из более твердых пород в пустынях, которые долго обдуваются ветром, но похожие образования зафиксированы и в песках на пляжах Мичиганского озера (там их объясняют местами оставшимся льдом в песке) и в других местах», - он отмечает.

Очевидно, что в тех местах, где были сделаны эти фотографии, ранее песок был влажным. Возможно, правы и те, кто высказался о влиянии речной воды на влажность песка.

Песочные образования в стороне Колки