Вейонис допускает, что «Согласие» не войдет в правительство

Многие так называемые латышские партии заявили, что не видят возможности сотрудничества с «Согласием» в 13-м Сейме, поэтому президент Раймонд Вейонис допускает, что эта партия после предстоящих парламентских выборов не войдет в правительство.

Как президент сказал в передаче «900 секунд» на телеканале LNT, хотя предсказать исход выборов невозможно, «Согласию» несмотря на то, что оно и прежде было победителем выборов, не удавалось влиться в коалицию и участвовать в формировании правительства.

«Допускаю, что подобная ситуация может произойти и в этот раз, потому что так называемые латышские партии уже заявили, что возможностей сотрудничества с «Согласием» не видят», - сказал Вейонис.

Комментируя заявления о том, что нынешняя предвыборная кампания - одна из самых «черных» в истории Латвии, Вейонис сказал, что особой разницы не видит, хотя используются другие методы, а кампания началась немного раньше.