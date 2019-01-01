Президент провозгласил поправки о запрете на русский язык в частных вузах

Президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил поправки к закону о вузах, которые в числе прочего запрещают частным вузам реализовать учебные программы на русском языке, свидетельствует публикация в официальном издании «Латвияс Вестнесис».

Не провозглашать эти поправки просили президента оппозиционная фракция «Согласие», руководители ряда вузов и негосударственные организации.

Поправки были приняты Сеймом 21 июня.

Как сообщалось, при подготовке законопроекта к рассмотрению в третьем, окончательном чтении в него были включены предложения министра образования и науки Карлиса Шадурскиса, согласно которым с 1 января 2019 года обучение во всех латвийских вузах и колледжах можно будет осуществлять только на госязыке, и прием студентов на программы обучения на других языках не будет разрешен.

Согласно действующему закону, на иностранном языке разрешается осуществлять обучение по таким программам, где это необходимо для достижения целей обучения (языковые и культурные программы).

До сих пор закон о вузах регулировал использование языков только в государственных вузах, но, так как высшее образование является делегированной государством функцией, такие же изменения необходимы и в частных вузах.

Обучение в вузах по-прежнему можно будет вести на одном из языков ЕС. В государственных вузах Латвии обучение на языках ЕС возможно лишь в отдельных случаях - для иностранных студентов и по программам, предусмотренным договорами о международном сотрудничестве. При этом иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если учеба длится дольше шести месяцев.

На русском языке в прошлом году училась примерно треть студентов частных вузов.